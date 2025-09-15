В России родители зашли в спальню и нашли дочерей без чувств

По данным российского издания, все произошло накануне вечером. Пострадавшим школьницам 12 и 14 лет.
Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обеих поместили в реанимационное отделение.
Какие события предшествовали отравлению несовершеннолетних, Mash Batash не раскрыл.
До этого сообщалось, что в Москве госпитализировали шестиклассницу, которая выпила 20 таблеток слабительного.
Предположительно, 13-летняя девочка наткнулась в сети на комментарии о том, что при помощи данного препарата можно значительно похудеть.
Еще раньше в Санкт-Петербурге 14-летняя учащаяся отравилась таблетками от шизофрении.