В Уфе две школьницы попали в больницу после отравления медикаментами

В Уфе две школьница оказались в реанимации с отравлением. Случаи интоксикации зафиксировали накануне, 14 сентября. Как написал в своих социальных сетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, речь идет о двух девочках-подростках — 14 и 12 лет.
Их обнаружили дома в тяжелом состоянии родственники, которые срочно вызвали медиков. Врачи скорой помощи доставили обеих в БСМП, где выяснили, что пациенткам потребовалась госпитализация в отделение реанимации.
По данным на утро пятницы, 15 сентября, состояние девочек стабилизировалось. Сейчас медики характеризуют его как «средней степени тяжести».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.