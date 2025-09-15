В Уфе две школьницы попали в больницу после отравления медикаментами

В Уфе две школьница оказались в реанимации с отравлением. Случаи интоксикации зафиксировали накануне, 14 сентября. Как написал в своих социальных сетях министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин, речь идет о двух девочках-подростках — 14 и 12 лет.