ЕС снял санкции с родственника Дерипаски

Евросоюз исключил из санкционного списка двоюродного брата бизнесмена Олега Дерипаски Павла Езубова и бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова. Об этом сообщается в Официальном журнале ЕС.

Павел Езубов — это двоюродный брат Дерипаски (на фото).

«Записи об одном умершем лице, а также еще об одном лице должны быть удалены», — уточняется в журнале ЕС. Известно, что речь идет о Завизенове, который скончался в 2024 году, и Езубове. Последний был исключен из списка после решения Европейского суда юстиции в Люксембурге, принятого в сентябре 2024 года. Рестрикции в отношении Езубова были введены в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Европейский суд в Люксембурге также отменил санкции против уральского промышленника Дмитрия Пумпянского и членов его семьи, признав основания для включения в санкционный список недостаточно обоснованными. Санкции против Пумпянского были введены в марте 2022 года, после чего он покинул руководящие посты в крупных компаниях.

Антироссийские ограничения Евросоюза продолжают действовать в отношении других лиц и компаний. Ранее ЕС продлил их до 15 марта 2026 года.

