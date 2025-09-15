ЕС снял санкции с родственника Дерипаски

«Записи об одном умершем лице, а также еще об одном лице должны быть удалены», — уточняется в журнале ЕС. Известно, что речь идет о Завизенове, который скончался в 2024 году, и Езубове. Последний был исключен из списка после решения Европейского суда юстиции в Люксембурге, принятого в сентябре 2024 года. Рестрикции в отношении Езубова были введены в связи с конфликтом на Украине.