Мужчина арестован за изнасилование молодой женщины «на расовой почве»

В Великобритании мужчина арестован за изнасилование женщины «на расовой почве» в Уэст-Мидленде. Молодая (около 20 лет) сикхка британского происхождения рассказала полиции, что во время нападения в Олдбери было сделано расистское замечание.
Мужчина был арестован после того, как женщина-сикх заявила, что была «глубоко потрясена» изнасилованием на расовой почве в Уэст-Мидленде, пишет The Guardian.
Женщина, молодая сикхка британского происхождения, рассказала полиции, что во время нападения на нее в районе Тейм-роуд в Олдбери во вторник утром в ее адрес было сделано расистское высказывание.
По данным Федерации сикхов Великобритании, преступники якобы сказал ей: «Тебе не место в этой стране, убирайся», — когда напали на нее между 8 утра и 8.30 утра.
Полиция Уэст-Мидленда сообщила в воскресенье вечером, что в рамках расследования нападения был задержан мужчина в возрасте около 30 лет. Он по-прежнему находится под стражей по подозрению в изнасиловании. Женщина продолжает получать поддержку в ходе расследования.
В заявлении, распространенном Федерацией сикхов, пострадавшая выразила благодарность своей общине. «Я хочу искренне поблагодарить всех за поддержку меня и моей семьи в это очень трудное время», — сказала она. "Мы через многое проходим, но сила и доброта, проявленные нужными людьми в сообществе, были невероятными, и я не могу в полной мере отблагодарить их за то, что они были моим голосом.
«Я бы никогда и никому не пожелала такого. Все, что я делала, это просто занималась своими делами по дороге на работу, и то, что произошло, глубоко повлияло на нас. Несмотря на все это, моя семья была моей опорой, а мое сообщество было рядом со мной, — сказано в заявлении пострадавшей женщины. — Полиция делает все возможное, чтобы найти виновных, и я искренне надеюсь, что они будут пойманы, чтобы этого больше ни с кем не случилось».
Ким Мадилл из полиции Уэст-Мидленда назвала арест «значительным событием в расследовании». Она сказала: «Мы хотим поблагодарить сообщество за их постоянную поддержку. Расследование продолжается, и мы призываем людей не строить предположений, поскольку мы работаем над установлением личности и розыском всех тех, кто мог быть причастен к нападению».
Ранее полиция заявляла, что разыскивает двух белых мужчин в связи с нападением. Первый был описан как человек с бритой головой и плотного телосложения, одетый в темную толстовку и перчатки. На втором, как сообщается, был серый топ с серебристой молнией.
Местные депутаты выразили свое потрясение после первых сообщений о нападении. Сара Кумбс, член парламента от лейбористской партии от Вест-Бромвича, в который входит Олдбери, назвала инцидент «абсолютно ужасным», добавив, что такому «насилию и ненависти нет места в нашем обществе».
Гуриндер Сингх Джосан, депутат-лейборист от Сметвика, ранее заявил, что «по-настоящему ужасное нападение» рассматривается как преступление на почве ненависти, в то время как Прит Каур Гилл, депутат-лейборист от Бирмингема Эджбастон, заявила, что с ней связались обеспокоенные избиратели. Она сказала: «Наша сикхская община и любая другая община имеет право чувствовать себя в безопасности, быть уважаемой и ценной. Расизму и женоненавистничеству нет места ни в Олдбери, ни где-либо еще в Британии».