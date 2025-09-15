В жилом доме Ангарска произошел взрыв газа: видео

По предварительной информации в квартире находился человек с особенностями здоровья. Проведено экстренное заседание комиссии по ЧС. С 08.00 введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время проводится обследование конструкций подъезда. По завершению экспертизы, когда специалисты исключат возможность обрушения конструкций, начнутся аварийно-спасательные работы, включая поиск жильца пострадавшей квартиры. Два человека пострадали в квартире, расположенной над эпицентром взрыва. Мужчина 40-ка лет госпитализирован в Ангарскую городскую больницу с компрессионным переломом позвоночника. У 12-летней девочки — ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. Ей также оказали необходимую медицинскую помощь. Все жители подъезда эвакуированы. Сейчас 22 человека, включая 12 детей, находятся в пункте временного размещения на базе школы № 4. Вместе со своим с заместителем Мариной Степановной Сасиной посетил учреждение, пообщался с пострадавшими. С ними работает психолог.