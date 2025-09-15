Подозреваемый в похищении маленькой девочки отказался от допроса перед освобождением

«Нам известно о предстоящем освобождении из тюрьмы 49-летнего немца, который был главным подозреваемым в федеральном расследовании исчезновения Мадлен. Мы можем подтвердить, что этот человек остается подозреваемым в рамках собственного расследования столичной полиции, — говорят лондонские полицейские. — Мы запросили интервью с этим подозреваемым из Германии, но по юридическим причинам это можно сделать только с помощью международного письма-запроса, которое было отправлено. Впоследствии в этом было отказано. В отсутствие собеседования мы, тем не менее, продолжим проводить любые возможные расследования. Мы не можем предоставить никакой дополнительной информации, пока продолжается расследование».