Подозреваемый в похищении маленькой девочки отказался от допроса перед освобождением

Подозреваемый в похищении маленькой британской девочки Мадлен Макканн немец отказывается от допроса перед освобождением из немецкой тюрьмы. Скотланд-Ярд направил официальный запрос на допрос Кристиана Брюкнера, который должен быть освобожден после семилетнего заключения за изнасилование.
Главный подозреваемый в исчезновении Мадлен Макканн отказался от допроса в лондонской полиции до своего освобождения из тюрьмы в Германии, сообщили в правоохранительных органов.
Лондонская полиция подтвердила, что направила официальный международный запрос на допрос Кристиана Брюкнера, 49-летнего гражданина Германии, который долгое время находился под следствием в связи с исчезновением малышки Мадлен, но подозреваемый отказался.
Маленькая Мадлен пропала в 2007 году из своей квартиры на португальском курорте Ocean Club в Прайя-да-Луз вскоре после того, как ее родители, Кейт и Джерри Макканн, уложили ее спать, когда они ужинали с друзьями в ресторане неподалеку. Ей было три года, напоминает The Guardian.
Немец Брюкнер остается подозреваемым в рамках расследования операции Скотленд-Ярда «Грейндж», которое продолжается параллельно с расследованиями, проводимыми властями Германии и Португалии. Полиция всех трех стран на протяжении многих лет проводила обыски в Португалии, последний раз в июне 2023 года вблизи муниципалитета Лагуш. Следователи также прочесали районы вокруг водохранилища Баррагем-ду-Араде, расположенного в 30 милях от Прайя-да-Луз, где, как известно, проводил время Брюкнер.
Старший инспектор Марк Крэнвелл, ведущий расследование в рамках операции «Грейндж», заявил, что полицейские продолжат свою работу, несмотря на отказ подозреваемого сотрудничать.
«В течение ряда лет мы тесно сотрудничали с нашими коллегами из полиции Германии и Португалии, расследуя исчезновение Мадлен Макканн и помогая семье Мадлен разобраться в том, что произошло вечером 3 мая 2007 года в Прайя-да-Луз», — отмечает Марк Крэнуэлл.
«Нам известно о предстоящем освобождении из тюрьмы 49-летнего немца, который был главным подозреваемым в федеральном расследовании исчезновения Мадлен. Мы можем подтвердить, что этот человек остается подозреваемым в рамках собственного расследования столичной полиции, — говорят лондонские полицейские. — Мы запросили интервью с этим подозреваемым из Германии, но по юридическим причинам это можно сделать только с помощью международного письма-запроса, которое было отправлено. Впоследствии в этом было отказано. В отсутствие собеседования мы, тем не менее, продолжим проводить любые возможные расследования. Мы не можем предоставить никакой дополнительной информации, пока продолжается расследование».
Как напоминает The Guardian, Кристиан Брюкнер отбывает семилетний срок в Германии за изнасилование 72-летней женщины в Прайя-да-Луз в 2005 году и может быть освобожден в среду. Немец последовательно отрицал какую-либо причастность к исчезновению Мадлен.
В период с 2000 по 2017 год Брюкнер периодически проживал на юге Португалии, и прокуратура подтвердила, что он находился в Алгарве примерно в то время, когда исчезла Мадлен. Немецкие власти назвали его своим главным подозреваемым, хотя ему не было предъявлено никаких обвинений в связи с этим делом.
В октябре прошлого года немецкий суд оправдал его по обвинению в преступлениях сексуального характера, которые, как утверждается, были совершены в Португалии в период с 2000 по 2017 год.
С момента своего запуска в 2011 году Operation Grange получила финансирование британского Министерства внутренних дел на сумму более 13,2 млн фунтов стерлингов после того, как в апреле правительство выделило еще 108 000 фунтов стерлингов.
Дело Мадлен остается одним из самых громких нераскрытых исчезновений за последние десятилетия, привлекая международное внимание и неоднократные обращения за информацией, констатирует The Guardian.