СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме в Ангарске

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. В результате взрыва погиб 56-летний мужчина.
По факту случившегося правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека, — по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Взрыв газа произошел в доме в 12-м микрорайоне. Также пострадали три человека, двоих из них, 40-летнего мужчину и его 12-летнюю дочь, госпитализировали.
79 жителей, в числе которых 12 детей, самостоятельно вышли на улицу.