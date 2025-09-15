Ричмонд
СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме в Ангарске

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Ангарске Иркутской области, сообщило ведомство.

Источник: РБК

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября. В результате взрыва погиб 56-летний мужчина.

По факту случившегося правоохранительные органы возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека, — по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Взрыв газа произошел в доме в 12-м микрорайоне. Также пострадали три человека, двоих из них, 40-летнего мужчину и его 12-летнюю дочь, госпитализировали.

79 жителей, в числе которых 12 детей, самостоятельно вышли на улицу.