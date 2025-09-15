В Британии во время массовых протестов мужчина изнасиловал женщину-сикха

Полиция арестовала 30-летнего жителя Великобритании за изнасилование женщины-сикха во время массовых протестов в городе Олдбери в воскресенье, 14 сентября, пишет The Sun со ссылкой на полицию.
«Это жестокое нападение вызвало возмущение и страх в британской сикхской общине после того, как стало известно, что во время нападения мужчина выкрикивали в адрес жертвы расистские оскорбления», — говорится в материале.
Согласно заявлению Федерации сикхов, злоумышленник заявил своей жертве: «Тебе не место в этой стране, убирайся».
По словам девушки, в этот день она просто шла на работу.
Автор материала подчеркивает, что нападение произошло на фоне антииммиграционных протестов, связанных с заселением мигрантов в отели по всей Великобритании.
По данным из открытых источников, сикхи — этноконфессиональная группа, проживающая преимущественно в Индии.