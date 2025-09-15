Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии во время массовых протестов мужчина изнасиловал женщину-сикха

Мужчина совершил преступление из-за расовой ненависти.

Полиция арестовала 30-летнего жителя Великобритании за изнасилование женщины-сикха во время массовых протестов в городе Олдбери в воскресенье, 14 сентября, пишет The Sun со ссылкой на полицию.

«Это жестокое нападение вызвало возмущение и страх в британской сикхской общине после того, как стало известно, что во время нападения мужчина выкрикивали в адрес жертвы расистские оскорбления», — говорится в материале.

Согласно заявлению Федерации сикхов, злоумышленник заявил своей жертве: «Тебе не место в этой стране, убирайся».

По словам девушки, в этот день она просто шла на работу.

Автор материала подчеркивает, что нападение произошло на фоне антииммиграционных протестов, связанных с заселением мигрантов в отели по всей Великобритании.

По данным из открытых источников, сикхи — этноконфессиональная группа, проживающая преимущественно в Индии.