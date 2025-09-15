Ричмонд
Наркоман на мусоровозе задавил пенсионерку в Красноярске

Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.

Перед судом предстанет водитель красноярского мусоровоза, под колесами которого в июне этого года погибла пенсионерка.

Как рассказали в региональном главке прокуратуры, следователи завершили работу над делом о гибели пенсионерки во дворе дома на Ладо Кецховели. На нее наехал водитель мусоровоза сдавая назад. Женщина скончалась на месте аварии.

Медицинское освидетельствование установило, что водитель в момент ДТП находился в состоянии наркотического опьянения, — сообщают в прокуратуре и уточняют, что виновник трагедии оспаривает факт нахождения в состоянии опьянения.

Дело с утвержденным обвинением передано в суд. По статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем смерть человека, водителю грозит до 12 лет лишения свободы.