Прокуратура требует обратить в доход государства оператора сотовой связи «Ланта»

Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства оператора сотовой связи ООО «Ланта». Сообщается о поддержке ее владельцами украинских военных. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».
Компания «Ланта» занимается обслуживанием крупных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), коммерческих структуры жителей Тамбовской области.
По данным газеты, ответчиками выступили Александр Зайцев и его жена Маргарита, Александр Васильев и болгарская ассоциация For free Russia association.
Генпрокуратура считает, что за счет финансовых ресурсов подконтрольных им фирм подозреваемые спонсировали украинские войска, в том числе запрещенные в РФ формирования. В прошлом году они приобрели автомобильную технику общей стоимостью свыше 24 млн рублей для одного из формирований ВСУ.
Как передает издание, в 2017 году Зайцевы переехали в Болгарию и передали управление компанией Васильеву, который отправляет им выручку от коммерческой деятельности.
Накануне ФСБ задержала в Подмосковье россиянина, финансировавшего украинские войска. Он собирался покинуть Россию и участвовать в боевых действиях на стороне Украины.