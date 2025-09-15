Прокуратура требует обратить в доход государства оператора сотовой связи «Ланта»

Генпрокуратура считает, что за счет финансовых ресурсов подконтрольных им фирм подозреваемые спонсировали украинские войска, в том числе запрещенные в РФ формирования. В прошлом году они приобрели автомобильную технику общей стоимостью свыше 24 млн рублей для одного из формирований ВСУ.