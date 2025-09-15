В Самаре смягчили приговор экс-главе фирмы Полянскому, связанному с Ефановым

Администрации Самары был причинен ущерб в размере более 100 миллионов рублей. Напомним, Александр Полянский связан с Александром Ефановым и его двумя фирмами. Ефанова досрочно лишили полномочий судьи в 2023-м. Поводом для этого стала покупка бывшего председателя кассации элитного земельного участка на острове Поджабный за стоимость, которая в десятки раз ниже рыночной.