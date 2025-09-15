В Самаре смягчили приговор экс-главе фирмы Полянскому, связанному с Ефановым

В Самаре пересмотрели приговор директору ООО «Хорс» Дмитрию Полянскому, связанному с экс-председателем шестого кассационного суда Александром Ефановым и украденными землями. Наказание решили смягчить. Соответствующая информация представлена на сайте облсуда.
В марте 2025 года Полянского признали виновным в мошенничестве. Суд приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Однако теперь после пересмотра наказания срок снизили до пяти лет. Также отменили часть приговора о возмещении вреда департаменту управления имуществом Самары.
Напомним, преступную схему директор компании организовал еще в 2014 году. Он получил участки с выходом к Волге и начал строить на 1-й и 2-й Просеках 12 гостевых домов. В 2016 году их зарегистрировали по фиктивным документам. Благодаря этому удалось купить участки площадью 3,8 га по заниженной цене.
Администрации Самары был причинен ущерб в размере более 100 миллионов рублей. Напомним, Александр Полянский связан с Александром Ефановым и его двумя фирмами. Ефанова досрочно лишили полномочий судьи в 2023-м. Поводом для этого стала покупка бывшего председателя кассации элитного земельного участка на острове Поджабный за стоимость, которая в десятки раз ниже рыночной.