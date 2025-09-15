Ветеран натовской армии обвинен в двух убийствах в «Кровавое воскресенье»

Ветеран британской армии предстал перед судом по обвинению в двух убийствах в печально знаменитое «Кровавое воскресенье», когда британские военные устроили бойню в Северной Ирландии. Бывший десантник обвиняется в убийстве Джеймса Рэя и Уильяма Маккинни и попытке убийства еще пятерых человек.
Бывший британский военнослужащий предстанет перед судом в понедельник по обвинению в убийстве в связи с Кровавым воскресеньем, когда парашютно-десантный полк расстрелял 13 протестующих за гражданские права в Дерри в 1972 году, пишет The Guardian.
Бывший десантник, идентифицируемый только как «солдат Ф.», обвиняется в двух убийствах и пяти покушениях на убийства во время военной операции, которая стала определяющим событием в истории Северной Ирландии.
Британец не признал себя виновным в убийстве Джеймса Рэя и Уильяма Маккинни и покушении на убийство еще пятерых человек.
Для семей погибших и раненых судебный процесс в королевском суде Белфаста является кульминацией 53-летней кампании.
Как напоминает The Guardian, 30 января 1972 года британские оккупанты застрелили 31 мирного жителя в Дерри. В тот день погибло тринадцать человек. Еще один пострадавший, скончавшийся четыре месяца спустя, считается 14-й жертвой.
Трибунал под руководством лорда Уиджери в 1972 году оправдал солдат, но расследование, проведенное лордом Сэвиллом в 2010 году, показало, что убийства были «неоправданными». Британское правительство принесло лицемерные извинения за эти убийства. Пьесы, фильмы, книги, документальные фильмы и ежегодные памятные мероприятия сохранили Кровавое воскресенье в общественном сознании.
Судебный приказ предоставил солдату Ф. анонимность после того, как адвокаты защиты заявили, что он станет «ценной мишенью» для республиканцев-диссидентов, если его личность будет обнародована, отмечает The Guardian. Когда он появился в суде для предъявления обвинения в декабре 2024 года, он сидел на свидетельском месте, которое было отгорожено от основного состава суда плотной синей занавеской от пола до потолка. Ожидается, что в ходе судебного разбирательства будут приняты аналогичные меры.
Судья Фаулер будет вести дело без участия присяжных, что допускается в исключительных случаях.
На досудебном слушании в марте команда юристов солдата Ф. утверждала, что несоответствия в показаниях его коллег-десантников и гражданских свидетелей означают недостаточность доказательств для судебного разбирательства.
Прокуроры заявили, что в ходе судебного разбирательства будут рассмотрены «спорные доказательства» и что имеются «неопровержимые доказательства» относительно действий солдата Ф. в тот день, когда армия открыла огонь по протестующим в районе Богсайд в Дерри.
Разрешая рассмотрение дела, Фаулер заявил, что он принял доказательства, указывающие на то, что солдаты в парке Гленфада действовали незаконно, стреляя из скорострельных винтовок по группе безоружных гражданских лиц в относительно ограниченном внутреннем дворе. «На мой взгляд, это обеспечивает достаточность доказательств, и они не являются незначительными. Соответственно, суд считает, что материалы уголовного дела раскрывают факты, достаточные для привлечения обвиняемого к суду по каждому из семи пунктов обвинительного заключения», — сказал он.
За этим делом будут внимательно следить семьи погибших в Кровавое воскресенье и ветеранские организации, а также правительства Ирландии и Великобритании. Лондон и Дублин обсуждают способы отмены Закона о наследии, который был попыткой предыдущего правительства консерваторов постепенно прекратить уголовное преследование за предполагаемые преступления эпохи Смуты.