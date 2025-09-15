Ветеран натовской армии обвинен в двух убийствах в «Кровавое воскресенье»

Судебный приказ предоставил солдату Ф. анонимность после того, как адвокаты защиты заявили, что он станет «ценной мишенью» для республиканцев-диссидентов, если его личность будет обнародована, отмечает The Guardian. Когда он появился в суде для предъявления обвинения в декабре 2024 года, он сидел на свидетельском месте, которое было отгорожено от основного состава суда плотной синей занавеской от пола до потолка. Ожидается, что в ходе судебного разбирательства будут приняты аналогичные меры.