ФСБ и СК обезвредили группировку, которая вывела из РФ 2,5 миллиарда рублей

Следствие считает, что участники совершили около 500 переводов на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, установлено, что двое обвиняемых регулярно перечисляли иностранную валюту на поддержку украинских вооруженных формирований и обеспечивали их транспортом, который впоследствии использовался для террористических действий на территории России, передает ТАСС.