Сотрудники ФСБ совместно с СК обезвредили группировку, которая вывела из России 2,5 миллиарда рублей и спонсировала украинскую армию. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
По ее данным, пятеро участников группировки задержаны, ее организатор — гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга — объявлен в международный розыск.
Следствие считает, что участники совершили около 500 переводов на сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, установлено, что двое обвиняемых регулярно перечисляли иностранную валюту на поддержку украинских вооруженных формирований и обеспечивали их транспортом, который впоследствии использовался для террористических действий на территории России, передает ТАСС.
Правительство России включило в прогнозный план приватизации несколько алкогольных заводов, владельцы которых попадались на финансировании армии Украины. Речь идет о пяти предприятиях, которые обратили в собственность государства. Ранее все они относились к одной украинской компании — «Баядера».