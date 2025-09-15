Мошенница нанимала в сообщники актеров: убеждали вложиться в импортные товары

Аферистка, убеждавшая граждан вложить сбережения в приобретение импортных товаров для получения прибыли после перепродажи, задержана сотрудниками угрозыска УВД Северо-Восточного округа.
Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, 47-летняя аферистка разработала схему со своими подельниками в 2019 году. Женщина даже нанимала актеров, которые вступали в переписку с жертвами и ходили с ними на «деловые» беседы. Соучастники также играли роли успешных предпринимателей, которые якобы уже вложились в проект и получили дивиденды.
Один из аферистов вступил с жертвой в романтическую переписку. Знакомство длилось несколько лет, причем в дальнейшем от имени «ухажера» общалась уже сама организаторша. Чтобы вложиться в «успешный» бизнес, дама продала квартиру в Москве и набрала кредиты.
Общий ущерб от деятельности шайки составил 15 миллионов рублей. Всего задержаны пять человек — жители столицы в возрасте от 29 до 59 лет. Пострадавших просят обратиться в УВД по Северо-Восточному округу (Москва, ул. Вешних Вод, д. 10, стр. 7), либо по номеру 8 (908) 926−20−08, «02» (с мобильных 102).