Мошенница нанимала в сообщники актеров: убеждали вложиться в импортные товары

Как сообщили «МК» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, 47-летняя аферистка разработала схему со своими подельниками в 2019 году. Женщина даже нанимала актеров, которые вступали в переписку с жертвами и ходили с ними на «деловые» беседы. Соучастники также играли роли успешных предпринимателей, которые якобы уже вложились в проект и получили дивиденды.