Генпрокуратура требует обратить в доход государства оператора сотовой связи

Прокуроры настаивают на признании фигурантов экстремистами и конфискации их активов, включая бизнес и недвижимость. По данным надзора, Зайцевы с 2009 года владеют «Лантой», обслуживающей более 50 тыс. абонентов, включая предприятия оборонного сектора. После переезда в Болгарию они через ассоциацию For free Russia association, по версии Генпрокуратуры, поддерживали дискредитацию российских властей и санкции против страны, а также направляли средства на закупку техники для запрещенных в РФ бандформирований.