Генпрокуратура требует обратить в доход государства оператора сотовой связи

Генпрокуратура добивается обращения в доход государства крупного оператора сотовой связи Тамбовской области ООО «Ланта». По версии надзора, его владельцы Александр и Маргарита Зайцевы вместе с партнером Александром Васильевым финансируют украинские вооруженные и террористические формирования и легализуют средства через парк-отель «Берендей».
Прокуроры настаивают на признании фигурантов экстремистами и конфискации их активов, включая бизнес и недвижимость. По данным надзора, Зайцевы с 2009 года владеют «Лантой», обслуживающей более 50 тыс. абонентов, включая предприятия оборонного сектора. После переезда в Болгарию они через ассоциацию For free Russia association, по версии Генпрокуратуры, поддерживали дискредитацию российских властей и санкции против страны, а также направляли средства на закупку техники для запрещенных в РФ бандформирований.
Надзор установил, что доходы от бизнеса передаются Зайцеву, включая обналичку и переводы через криптовалюту на счета в Швейцарии. Также Маргарита Зайцева, по данным ведомства, организовывала сборы средств для украинских националистов, покупку оборудования и техники для воюющих подразделений.
Генпрокуратура заявляет, что контроль экстремистов над телеком-компанией создает угрозу информационной безопасности предприятий и граждан, а также предоставляет возможность киевским властям распространять дискредитирующие материалы. Надзор требует ареста всех активов и передачи их в казну, передает «Коммерсантъ».
Ранее российские хакеры из «Вектор Т8» смогли взломать ресурсы фондов, которые оказывают финансовую поддержку Вооруженным силам Украины.