Исторический дом загорелся ночью на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

Лавка купца Гузеева на улице Ильинской в Нижнем Новгороде загорелась ночью 15 сентября. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Историческое здание было построено на улице Ильинской в 19 веке — его расселили из-за ветхого состояния. С 2024 года дом планировали реставрировать и искали инвестора для работ. Однако сегодня ночью, 15 сентября, постройка загорелась.
Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На месте происшествия работали 45 огнеборцев. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока не установлена.
