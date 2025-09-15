Ричмонд
Исторический дом загорелся ночью на улице Ильинской в Нижнем Новгороде

Здание было расселено, пострадавших нет.

Источник: МЧС РФ

Лавка купца Гузеева на улице Ильинской в Нижнем Новгороде загорелась ночью 15 сентября. К счастью, пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Историческое здание было построено на улице Ильинской в 19 веке — его расселили из-за ветхого состояния. С 2024 года дом планировали реставрировать и искали инвестора для работ. Однако сегодня ночью, 15 сентября, постройка загорелась.

Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. На месте происшествия работали 45 огнеборцев. К счастью, обошлось без пострадавших. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 11 человек спасли с пожара на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.