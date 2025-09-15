Ричмонд
В Уфе предлагают зарплату в 220 тысяч рублей

В Уфе составили рейтинг предложений работы с самыми высокими доходами.

Источник: Комсомольская правда

Уфимская администрация обнародовала список вакансий, которые отличаются наиболее привлекательным уровнем оплаты труда.

Лидером этого списка стала должность начальника участка, занимающегося строительно-монтажными работами. Соискателям здесь готовы платить от 180 до 200 тысяч рублей ежемесячно.

На второй позиции — пост директора по развитию. Работодатель предлагает заработную плату в размере 150 тысяч рублей в месяц.

Бронзу рейтинга занимает профессия водителя, имеющего категорию «Е». В этом случае месячный доход может варьироваться от 140 до 220 тысяч рублей.

Кроме того, в шестерку самых денежных предложений вошли позиции инженера (от 110 тыс. рублей), инженера-механика (от 104 тыс. рублей) и специалиста по электромонтажным работам (от 104 тыс. рублей).

Всего же на данный момент в столице Башкирии открыто для трудоустройства 12 850 рабочих мест.

