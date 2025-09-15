ФСБ и СК задержали группу спонсоров ВСУ, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей

Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар холдинга организовал вывод значительных сумм через микрокредитные организации в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Деньги переводились на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа и затем выводились за границу для личного обогащения. В отношении всех задержанных избраны меры пресечения. Им предъявлены обвинения по статьям о валютных махинациях, неправомерном обороте платежных средств и содействии террористической деятельности.