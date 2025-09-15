Ричмонд
ФСБ и СК задержали группу спонсоров ВСУ, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей

Сегодня, 15 сентября, была обезврежена организованная преступная группа, которая вывела из России более 2,5 млрд рублей. Эти деньги она переводила на поддержку вооружённых формирований Украины. Пятеро участников задержаны, а организатор — гражданин Латвии — объявлен в международный розыск. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: Life.ru

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Московской, Ленинградской и Самарской областях пресечена противоправная деятельность руководителей и сотрудников группы микрокредитных компаний, связанная с выводом за рубеж более 2,5 млрд рублей, предназначенных в том числе для финансирования террористической деятельности на территории России», — сказала она.

В преступную группу входили гражданин Латвии, бенефициар международного холдинга, руководитель российской микрокредитной организации и четверо соучастников. Участники совершили около 500 банковских переводов на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей. Двое из них систематически переводили деньги в иностранной валюте и предоставляли транспортные средства для украинских вооружённых формирований, используемых для террористической деятельности на территории России.

Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год бенефициар холдинга организовал вывод значительных сумм через микрокредитные организации в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге. Деньги переводились на счета иностранной фирмы по фиктивным договорам займа и затем выводились за границу для личного обогащения. В отношении всех задержанных избраны меры пресечения. Им предъявлены обвинения по статьям о валютных махинациях, неправомерном обороте платежных средств и содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Климовске был задержан гражданин РФ по подозрению в государственной измене. С января 2024 по апрель 2025 года мужчина переводил деньги на банковские счета, использовавшиеся для финансирования ВСУ, а также планировал переехать на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.