Под авто рядом с местом убийства Кирка попытались установить взрывчатку

В США двое мужчин хотели установить взрывчатку под автомобиль недалеко от места убийства политического активиста Чарли Кирка. Подозреваемых задержали в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).
CBS News со ссылкой на судебные документы указывает: опасное устройство разместили на припаркованном рядом с жилым зданием автомобиле. «Взрывчатка была зажжена, — утверждается в материале. — Но не функционировала должным образом».
Злоумышленниками оказались 58-летний и 31-летний мужчины, которым могут предъявить обвинения, включающие попытку поджога, угрозу терроризма, а также хранение оружия массового уничтожения.
У задержанных, по данным СМИ, были охранные ордера, запрещающие им законно владеть огнестрельным оружием (причина в истории с наркотиками).
Политический активист, сторонник Трампа Чарли Кирк скончался после огнестрельного ранения, полученного во время мероприятия в университете Юты 10 сентября.
