Лукашенко: Беларусь не ждет улучшения отношений с Польшей

«Скажу честно, мы не питаем иллюзий относительно скорого возобновления диалога. С одной стороны, одним из лозунгов пана Навроцкого на выборах был “Польша прежде всего”», — заявил Лукашенко. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что польский народ заинтересован в развитии отношений с Беларусью. По его словам, между поляками и белорусами нет вражды.