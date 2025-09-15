Лукашенко: Беларусь не ждет улучшения отношений с Польшей

Лукашенко заявил, что польский народ хочет развивать отношения с Белоруссией.
Белоруссия не ожидает изменений в отношениях с Польшей после избрания президентом Кароля Навроцкого. Об этом сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Скажу честно, мы не питаем иллюзий относительно скорого возобновления диалога. С одной стороны, одним из лозунгов пана Навроцкого на выборах был “Польша прежде всего”», — заявил Лукашенко. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что польский народ заинтересован в развитии отношений с Беларусью. По его словам, между поляками и белорусами нет вражды.
Лукашенко подчеркнул, что Навроцкий является сторонником НАТО и союза с США, поэтому не стоит ожидать каких-либо кардинальных изменений в его позиции. Он также призвал своих польских коллег объективно оценивать ситуацию в Беларуси и прекратить вмешательство в её внутренние дела. Лукашенко подчеркнул открытость Беларуси для диалога и важность поиска путей решения проблем, а не создания новых.