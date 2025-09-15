Пять павильонов сгорели ночью на Рижском рынке в Михайловке

Напомним, что Рижский рынок уже горел зимой 2024 года. Тогда 10 февраля на территории рынка загорелся гаражный бокс, а потом огонь перекинулся на шиномонтажную мастерскую. В результате пожара погиб сторож гаражного бокса 1987 года рождения.