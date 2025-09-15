ФСБ и СКР обезвредили группировку, выведшую из России более 2,5 млрд рублей

По данным правоохранительных органов, выведенные деньги, в частности, использовались для финансирования терроризма на территории России. Как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии. С 2022 по 2024 год он организовывал незаконный вывод значительных сумм денег из микрокредитных организаций. Последние находились в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.
Двое обвиняемых, следует из пресс-релиза, систематически перечисляли деньги в иностранной валюте для поддержки ВСУ и обеспечивали их транспортом. Позднее этот транспорт использовался для совершения терактов в России.
Возбуждены уголовные дела о содействии террористической деятельности (ст. 205.1), совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1) и неправомерном обороте средств платежей (ст. 187).