ФСБ и СКР обезвредили группировку, выведшую из России более 2,5 млрд рублей

По данным правоохранительных органов, выведенные деньги, в частности, использовались для финансирования терроризма на территории России. Как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, бенефициар международного холдинга — гражданин Латвии. С 2022 по 2024 год он организовывал незаконный вывод значительных сумм денег из микрокредитных организаций. Последние находились в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.