В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 300 кв. метров

По прибытии было установлено, что горят 2 частных дома и надворные постройки на площади 300 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1- БИС. На тушение пожара оперативно были поданы 4 ствола «Б», работали 3 звена газодымозащитной службы. Полная ликвидация пожара объявлена в 04:07.