В Волжском районе ликвидировали пожар на площади 300 кв. метров

Пожару был присвоен ранг 1-БИС.

14 сентября в 02:07 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Воскресенка Волжского района, на улице Школьной.

По прибытии было установлено, что горят 2 частных дома и надворные постройки на площади 300 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1- БИС. На тушение пожара оперативно были поданы 4 ствола «Б», работали 3 звена газодымозащитной службы. Полная ликвидация пожара объявлена в 04:07.

К счастью, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.