Радий Хабиров сообщил об усилении защиты от атак БПЛА

Глава Башкирии на оперативном совещании в ЦУРе отметил, что жертв среди людей нет, предприятие работает в штатном режиме, но расслабляться рано. В республике будет усиливаться работа по предотвращению террористических угроз.

Источник: Башинформ

В минувшую субботу выдался беспокойный день. В Уфе нефтеперерабатывающее предприятие подверглось атаке БПЛА самолётного типа. После происшествия на территории завода собрался оперативный штаб. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании отметил, что жертв среди людей нет, производство продолжается.

«Организованы активная и пассивная защита. Благодаря ей два беспилотника ликвидированы, они сбиты. Но успокаиваться не надо. Мы будем работать над усилением защиты от террористических актов», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, 13 сентября в Уфе произошла атака дронов самолётного типа. На месте работали правоохранительные органы, руководство предприятия и представители минэкологии республики.

