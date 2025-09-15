Суд на Урале приговорил к пяти годам колонии Фартового за драку у бара «Нравы»

На первом судебном заседании, после оглашения обвинительного заключения, Александр Дисков заявил, что не может однозначно ответить на вопрос о признании вины. Зачитав подготовленную адвокатом речь, он сообщил, что не признает себя виновным в незаконном хранении оружия. Прокурор запросил для Александра Дискова семь лет лишения свободы со штрафом.