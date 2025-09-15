11 жильцов дома в Ангарске, где взорвался газ, перевезли в гостиницу. Всего в пункте временного размещения находится 22 человек, в том числе 12 детей. Остальные разместились у родственников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Игорь Кобзев. Напомним, инцидент произошел в доме в 12 микрорайоне. На втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Из здания самостоятельно эвакуировались 79 человек.
В результате взрыва газа в многоквартирном доме Ангарска пострадали три человека и один погиб. Двох пострадавших доставили в больницу.
— Специалистам понадобится около недели на заключение экспертизы о возможности восстановления квартир и пригодности для проживания, — прокомментировал губернатор Иркутской области.
Эксперты подтвердили отсутствие угроз в первом и пятом подъездах. Сейчас готовят подписанный документ. В пункте временного размещения обеспечены все потребности жителей, также с ними работает медицинский специалист.