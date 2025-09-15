11 жильцов дома в Ангарске, где взорвался газ, перевезли в гостиницу. Всего в пункте временного размещения находится 22 человек, в том числе 12 детей. Остальные разместились у родственников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Игорь Кобзев. Напомним, инцидент произошел в доме в 12 микрорайоне. На втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Из здания самостоятельно эвакуировались 79 человек.