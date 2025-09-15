В Крыму задержали группу инсценировщиков ДТП

По данным следствия, они заранее договаривались о месте и времени «аварий», используя автомобили, которые уже не раз участвовали в реальных столкновениях. После инсценировок злоумышленники оформляли документы о происшествии и направляли их в страховые компании, получая деньги и деля их между собой. Общий ущерб от действий аферистов превысил пять миллионов рублей, установлено не менее пятнадцати эпизодов мошенничества.