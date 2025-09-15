Кобзев сообщил о размещении пострадавших после взрыва в Ангарске

11 жителей из четвертого подъезда, где произошел взрыв, переселили в гостиницу. Специалистам нужно около недели, чтобы проверить квартиры и решить, можно ли в них снова жить. Квартиры в первом и пятом подъездах, по предварительным данным, не пострадали.