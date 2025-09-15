Ричмонд
Кобзев сообщил о размещении пострадавших после взрыва в Ангарске

Первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов посетил временное жилье для людей, пострадавших от взрыва газа в Ангарске.

Он проверил, как живут люди, которых расселили после аварии в многоквартирном доме. Напомним, из дома эвакуировали 79 человек. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«В ПВР были размещены 22 человека, включая 12 детей. Остальные граждане разместились у родственников», — пишет губернатор области.

11 жителей из четвертого подъезда, где произошел взрыв, переселили в гостиницу. Специалистам нужно около недели, чтобы проверить квартиры и решить, можно ли в них снова жить. Квартиры в первом и пятом подъездах, по предварительным данным, не пострадали.

Во временном пункте размещения людям предоставили все необходимое: еду, воду, предметы гигиены. Там же дежурит врач, который может оказать медицинскую помощь, если кому-то станет плохо. Окончательное решение о судьбе дома будет принято после завершения всех проверок.