Кобзев сообщил о размещении пострадавших после взрыва в Ангарске

Он проверил, как живут люди, которых расселили после аварии в многоквартирном доме. Напомним, из дома эвакуировали 79 человек. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
«В ПВР были размещены 22 человека, включая 12 детей. Остальные граждане разместились у родственников», — пишет губернатор области.
11 жителей из четвертого подъезда, где произошел взрыв, переселили в гостиницу. Специалистам нужно около недели, чтобы проверить квартиры и решить, можно ли в них снова жить. Квартиры в первом и пятом подъездах, по предварительным данным, не пострадали.
Во временном пункте размещения людям предоставили все необходимое: еду, воду, предметы гигиены. Там же дежурит врач, который может оказать медицинскую помощь, если кому-то станет плохо. Окончательное решение о судьбе дома будет принято после завершения всех проверок.