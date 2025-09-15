В Воронеже арестовали до 24 октября экс-начальника военного госпиталя

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
12 сентября 2025 года Ленинский райсуд облцентра рассмотрел ходатайство старшего следователя-криминалиста следственного отдела СК РФ по Воронежскому гарнизону о заключении под стражу подозреваемого. Суд учел все обстоятельства и принял решение об аресте бывшего начальника военного госпиталя сроком на 1 месяц и 16 суток, то есть до 24 октября 2025 года включительно.
Прокурор и следователь выступили в поддержку данного решения, в то время как защитник и обвиняемый выразили протест против такой меры пресечения.
Напомним, что по данным следователей, фигурант, пользуясь служебным положением, с апреля 2021 года по июнь 2023-го издавал приказы о выплате премий сотрудникам госпиталя в завышенном количестве. Получавшие деньги работники впоследствии передавали наличку начальнику. В результате злоумышленник незаконно присвоил 1,6 миллиона рублей.