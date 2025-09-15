Ричмонд
В Воронеже арестовали до 24 октября экс-начальника военного госпиталя

Бывшего руководителя 416-го военного госпиталя в Воронежской области арестовали до 24 октября. О заключении под стражу экс-начальника поступило ходатайство в Ленинский районный суд Воронежа. Подозреваемому инкриминируется присвоение суммы свыше 1,6 млн рублей.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

12 сентября 2025 года Ленинский райсуд облцентра рассмотрел ходатайство старшего следователя-криминалиста следственного отдела СК РФ по Воронежскому гарнизону о заключении под стражу подозреваемого. Суд учел все обстоятельства и принял решение об аресте бывшего начальника военного госпиталя сроком на 1 месяц и 16 суток, то есть до 24 октября 2025 года включительно.

Прокурор и следователь выступили в поддержку данного решения, в то время как защитник и обвиняемый выразили протест против такой меры пресечения.

Напомним, что по данным следователей, фигурант, пользуясь служебным положением, с апреля 2021 года по июнь 2023-го издавал приказы о выплате премий сотрудникам госпиталя в завышенном количестве. Получавшие деньги работники впоследствии передавали наличку начальнику. В результате злоумышленник незаконно присвоил 1,6 миллиона рублей.