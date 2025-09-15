В Воронеже арестовали до 24 октября экс-начальника военного госпиталя

12 сентября 2025 года Ленинский райсуд облцентра рассмотрел ходатайство старшего следователя-криминалиста следственного отдела СК РФ по Воронежскому гарнизону о заключении под стражу подозреваемого. Суд учел все обстоятельства и принял решение об аресте бывшего начальника военного госпиталя сроком на 1 месяц и 16 суток, то есть до 24 октября 2025 года включительно.