ГАИ установила виновника массового ДТП на плотине в Челябинске

Авария произошла около 8 часов утра в районе дома 3 В по улице Центральной. «Лада Гранта» под управлением 20-летнего водителя выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другими машинами. В результате ДТП восемь человек обратились за помощью к врачам.