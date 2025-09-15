Ричмонд
ГАИ установила виновника массового ДТП на плотине в Челябинске

20-летний водитель легковушки выехал на «встречку» и врезался в другие автомобили.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

Госавтоинспекция Челябинска рассказала подробности массового ДТП на плотине Шершнёвского водохранилища. По предварительной информации, участниками аварии стали девять автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла около 8 часов утра в районе дома 3 В по улице Центральной. «Лада Гранта» под управлением 20-летнего водителя выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другими машинами. В результате ДТП восемь человек обратились за помощью к врачам.

На место происшествия выезжал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Олег Жиляев. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.