ГАИ установила виновника массового ДТП на плотине в Челябинске

Госавтоинспекция Челябинска рассказала подробности массового ДТП на плотине Шершнёвского водохранилища. По предварительной информации, участниками аварии стали девять автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Авария произошла около 8 часов утра в районе дома 3 В по улице Центральной. «Лада Гранта» под управлением 20-летнего водителя выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другими машинами. В результате ДТП восемь человек обратились за помощью к врачам.
На место происшествия выезжал врио начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Челябинску Олег Жиляев. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.