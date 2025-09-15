Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии усилят защиту от атак беспилотников

Радий Хабиров сообщил об усилении защиты от атак БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе сообщил о дополнительных мерах по защите от атак беспилотников. Он отметил, что, несмотря на отсутствие пострадавших и штатную работу предприятий, расслабляться преждевременно.

Хабиров заявил, что в республике «созданы системы активной и пассивной обороны», благодаря которым удалось уничтожить два беспилотника, которые в субботу, 13 сентября, атаковали НПЗ. При этом он подчеркнул, что работа по усилению защиты от террористических угроз будет продолжена.

Напомним, в результате действий охраны один из дронов, сбитый с помощью крупнокалиберного оружия, упал на промышленной территории. Это вызвало локальное возгорание и незначительные повреждения, в том числе линии подачи технической воды. Огонь оперативно потушили.

Для обеспечения безопасности воздушного пространства аэропорт Уфы временно приостанавливал прием и отправку рейсов. Позднее эти ограничения были сняты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше