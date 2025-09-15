В Башкирии усилят защиту от атак беспилотников

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе сообщил о дополнительных мерах по защите от атак беспилотников. Он отметил, что, несмотря на отсутствие пострадавших и штатную работу предприятий, расслабляться преждевременно.
Хабиров заявил, что в республике «созданы системы активной и пассивной обороны», благодаря которым удалось уничтожить два беспилотника, которые в субботу, 13 сентября, атаковали НПЗ. При этом он подчеркнул, что работа по усилению защиты от террористических угроз будет продолжена.
Напомним, в результате действий охраны один из дронов, сбитый с помощью крупнокалиберного оружия, упал на промышленной территории. Это вызвало локальное возгорание и незначительные повреждения, в том числе линии подачи технической воды. Огонь оперативно потушили.
Для обеспечения безопасности воздушного пространства аэропорт Уфы временно приостанавливал прием и отправку рейсов. Позднее эти ограничения были сняты.
