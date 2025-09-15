СК раскрыл причину взрыва газа в доме в Ангарске

В Ангарске в понедельник в 12-м микрорайоне произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на втором этаже многоэтажки. Возгорания не последовало. Выбило окна и двери. Самостоятельно на улицу вышли 79 жильцов. При разборе конструкций сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего 56-летнего мужчины. В Ангарске введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.