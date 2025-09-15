Мстительный воронежец ограбил экс-директора школы

67-летний житель села Макарье Новоусманского района стал жертвой ограбления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Пока пенсионер ремонтировал крышу, в его дом забрался злоумышленник и открыто похитил пневматическую винтовку. На крик хозяина грабитель отреагировал непристойным жестом и скрылся.
Стражи порядка задержали ранее судимого за порчу имущества фигуранта. Им оказался 28-летний безработный мужчина. Злоумышленник признался, что таким образом отомстил бывшему директору за школьные обиды.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Не исключено, что на время следствия его заключат под стражу.