Трое детей пострадали в дорожных авариях в Иркутске

За неделю в Иркутске произошло 17 ДТП. В них пострадали трое детей. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, одна авария произошла в микрорайоне Юбилейный 10 сентября. Водитель «Тойоты Приус» сбил 10-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.
— Еще один дорожный инцидент был в Октябрьском округе 14 сентября, когда владелец «Лексуса» наехал на препятствие и опрокинулся. В результате этого девочки пяти и семи лет получили травмы, — прокомментировали в пресс-службе полиции.
Инспекторы установили, что они не были пристегнуты ремнями безопасности, а также находились вне детских кресел.
Прокуратура проконтролирует ход и результаты проверок, которые проводят сотрудниками Госавтоинспекции.