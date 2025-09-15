Ричмонд
Трое детей пострадали в дорожных авариях в Иркутске

Девочки пяти и семи лет пострадали в результате опрокидывания машины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За неделю в Иркутске произошло 17 ДТП. В них пострадали трое детей. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, одна авария произошла в микрорайоне Юбилейный 10 сентября. Водитель «Тойоты Приус» сбил 10-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

— Еще один дорожный инцидент был в Октябрьском округе 14 сентября, когда владелец «Лексуса» наехал на препятствие и опрокинулся. В результате этого девочки пяти и семи лет получили травмы, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Инспекторы установили, что они не были пристегнуты ремнями безопасности, а также находились вне детских кресел.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты проверок, которые проводят сотрудниками Госавтоинспекции.