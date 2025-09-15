В Перми колледж эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании

«15 сентября 2025 года поступило анонимное сообщение о минировании здания колледжа по адресу г. Пермь, ул. Чернышевского, 28. Оперативные службы проводят проверку, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся и персонала. Жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности региона.