В Перми колледж эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании

На место выехали оперативные службы.

Колледж в Перми эвакуировали из-за анонимного сообщения о минировании, сообщили сайту perm.aif.ru в краевом минтербезе.

Сообщения об эвакуации появились в телеграм-каналах утром 15 сентября. Около 11:20 часов очевидцы начали сообщать, что в Пермском гуманитарно-технологическом колледже произошла эвакуация учащихся и работников. Студенты заведения уточняли, что причиной якобы стало сообщение о минировании.

Эту же информацию сайту perm.aif.ru подтвердили в Минтербезе Пермского края. В ведомстве рассказали, что сообщение поступило анонимно.

«15 сентября 2025 года поступило анонимное сообщение о минировании здания колледжа по адресу г. Пермь, ул. Чернышевского, 28. Оперативные службы проводят проверку, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности учащихся и персонала. Жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказали perm.aif.ru в Министерстве территориальной безопасности региона.

В ведомстве призвали сохранять спокойствие и напомнили, что за распространение таких ложных сообщений грозит уголовная ответственность.