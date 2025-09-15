Посадивший лайнер «Уральских авиалиний» в поле пилот просит перенести суд в Омск

«Уральские авиалинии», признанные потерпевшей стороной по делу, отказались подавать иск к Сергею Белову, но его имущество арестовано — девять пассажиров решили взыскать с него компенсацию в размере более 9 млн руб. При этом прокуратура передала дело в суд в последние дни перед истечением двухлетнего срока давности — если дело прекратят, то им может быть предложено заявить в порядке гражданского судопроизводства.