В Петербурге задержали сбившего первоклассницу водителя

ДТП произошло в субботу, 13 сентября, во дворе дома по адресу улица Школьная, 12. Пострадавшую 7-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии и поместили в реанимацию, а совершивший наезд водитель автомобиля Skoda Rapid скрылся с места происшествия.