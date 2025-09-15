Прокуратура: полиция игнорировала жалобы девушки, убитой мужем в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 15 сен — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке игнорировали заявления девушки, которая впоследствии была убита, как считает следствие, супругом, сообщает региональная прокуратура.
Как сообщало приморское управление СК РФ, 13 сентября у подъезда дома по улице Адмирала Смирнова во Владивостоке обнаружили тело 29-летней женщины с множественными колото-резаными ранами. По подозрению в убийстве в Уссурийске был задержан ее муж, который, предположительно, нанес двумя ножами не менее 10 ударов. С супругой они проживали раздельно.
«Прокуратура инициировала проведение процессуальной проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших бездействие при рассмотрении заявлений потерпевшей», — говорится в сообщении.
Прокуратура установила, что девушка неоднократно обращалась в органы внутренних дел с заявлениями о противоправных действиях со стороны супруга, однако ее обращения были проигнорированы.