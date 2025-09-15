Задолжал семь миллионов рублей: в Приморье работодатель не платил сотрудникам зарплату

Надзорное ведомство установило, что заработную плату вовремя не начислили 40 сотрудникам. Работодателю вынесли представление об устранении нарушений, а также возбудили в отношении него административное дело. Полное погашение задолженности находится на контроле сотрудников прокуратуры.