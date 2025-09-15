Ричмонд
Задолжал семь миллионов рублей: в Приморье работодатель не платил сотрудникам зарплату

В Приморье работодатель не выплачивал 40 сотрудникам зарплату.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье недобросовестного работодателя заставили выплатить сотрудникам задолженность общей суммой семь миллионов рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

О факте нарушения трудового законодательства сотрудникам прокуратуры стало известно из социальных сетей. Недовольные работники строительной организации сообщили, что им задержали заработную плату.

Надзорное ведомство установило, что заработную плату вовремя не начислили 40 сотрудникам. Работодателю вынесли представление об устранении нарушений, а также возбудили в отношении него административное дело. Полное погашение задолженности находится на контроле сотрудников прокуратуры.