Десятилетняя девочка попала под колеса легковушки в Рогачеве

Источник: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Инцидент произошел 12 сентября в райцентре. 37-летняя женщина-водитель на «Лада Веста» на ул. Друтской совершила наезд на 10-летнюю девочку. «Как установлено, юный пешеход вышла из-за передней части автобуса и перебегала проезжую часть в неустановленном месте», — уточнили в областной Госавтоинспекции. Травмированную госпитализировали.

«Водителям при управлении транспортным средством стоит выбирать такую скорость движения, которая позволит вовремя отреагировать на изменяющуюся дорожную обстановку и избежать дорожно-транспортных происшествий. Родителям рекомендуется периодически напоминать детям о мерах безопасности при движении как на проезжей части, так и вблизи нее», — подчеркнули в ГАИ региона.