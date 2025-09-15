В Хабаровском крае вторую неделю нет лесных пожаров

Последний лесной пожар в Хабаровском крае был обнаружен 30 августа недалеко от восточной границы Охотского округа. Его оперативно ликвидировали. С тех пор на территории региона новых термоточек не зафиксировано. Несмотря на затишье, пожарные службы продолжают работать в режиме полной готовности.