В Хабаровском крае вторую неделю нет лесных пожаров

В Хабаровском крае две недели сохраняется спокойная обстановка с лесными пожарами. Последний очаг ликвидировали в конце августа, новых возгораний не фиксируется. Тем не менее режим готовности в регионе остается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Последний лесной пожар в Хабаровском крае был обнаружен 30 августа недалеко от восточной границы Охотского округа. Его оперативно ликвидировали. С тех пор на территории региона новых термоточек не зафиксировано. Несмотря на затишье, пожарные службы продолжают работать в режиме полной готовности.
«Несмотря на отсутствие пожаров, режим полной готовности сохраняется: ведется круглосуточный мониторинг с использованием авиации и спутников. Основное внимание уделяется превентивным мерам — контролю над соблюдением правил пожарной безопасности и широкой просветительской работе с населением в рамках кампании “Останови огонь”, — рассказал заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков.
Он отметил, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» стоит задача сократить площадь лесных пожаров почти на 43%.
Сейчас особый противопожарный режим действует в семи районах: Охотском округе, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, районе имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Ульчском.
За нарушение правил в лесах предусмотрены крупные штрафы — до двух миллионов рублей. В случае серьезного ущерба виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.