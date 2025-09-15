Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае вторую неделю нет лесных пожаров

Особый противопожарный режим продолжает действовать в семи районах.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае две недели сохраняется спокойная обстановка с лесными пожарами. Последний очаг ликвидировали в конце августа, новых возгораний не фиксируется. Тем не менее режим готовности в регионе остается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Последний лесной пожар в Хабаровском крае был обнаружен 30 августа недалеко от восточной границы Охотского округа. Его оперативно ликвидировали. С тех пор на территории региона новых термоточек не зафиксировано. Несмотря на затишье, пожарные службы продолжают работать в режиме полной готовности.

«Несмотря на отсутствие пожаров, режим полной готовности сохраняется: ведется круглосуточный мониторинг с использованием авиации и спутников. Основное внимание уделяется превентивным мерам — контролю над соблюдением правил пожарной безопасности и широкой просветительской работе с населением в рамках кампании “Останови огонь”, — рассказал заместитель министра лесного хозяйства и лесопереработки края Владимир Кадыков.

Он отметил, что в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» стоит задача сократить площадь лесных пожаров почти на 43%.

Сейчас особый противопожарный режим действует в семи районах: Охотском округе, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Николаевском, районе имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Ульчском.

За нарушение правил в лесах предусмотрены крупные штрафы — до двух миллионов рублей. В случае серьезного ущерба виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности с максимальным наказанием до 10 лет лишения свободы.