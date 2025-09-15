Ричмонд
Через Челябинскую область не пропустили 20 тонн грецких орехов из Казахстана

Через Челябинскую область не пропустили 20 тонн грецких орехов из Казахстана, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Подробности сообщили в Россельхознадзоре.

Машины следовали через госграницу — из Казахстана в Новосибирск и Уфу. Проверили транспортные средства в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» (Троицкий район).

В одном автомобиле инспекторы обнаружили декоративную зелень (эвкалипт) в количестве 9450 штук, а также около 100 тыс. срезов цветов в ассортименте — гвоздики, гипсофилы, лимониумы, розы и эустомы. При проверке документов было установлено, что фитосанитарный сертификат недействителен: отсутствуют сведения о номере прицепа и адресе получателя.

А причиной возврата 20 тонн грецких орехов стало отсутствие маркировки на ввозимой продукции.

Водители привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ, машины с цветами и орехами под контролем возвращены на территорию сопредельного государства.