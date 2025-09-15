Через Челябинскую область не пропустили 20 тонн грецких орехов из Казахстана

В одном автомобиле инспекторы обнаружили декоративную зелень (эвкалипт) в количестве 9450 штук, а также около 100 тыс. срезов цветов в ассортименте — гвоздики, гипсофилы, лимониумы, розы и эустомы. При проверке документов было установлено, что фитосанитарный сертификат недействителен: отсутствуют сведения о номере прицепа и адресе получателя.