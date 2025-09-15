Почти 40 авиарейсов задержали в аэропорту Уфы

За минувшую неделю в международном аэропорту Уфы 39 вылетов задержали, а еще три рейса и вовсе отменили. Об этом сообщила министр транспорта Башкирии Любовь Минакова на оперативном совещании в Центре управления регионом.
Глава ведомства пояснила, что перенос времени вылета произошел по причинам, которые не зависели от самого аэропорта.
Напомним, 13 сентября, днем над уфимским небом временно перекрыли воздушное пространство. Эти меры были связаны с отражением атаки беспилотников. В результате над городом уничтожили два дрона.
