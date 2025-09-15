Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты выманили у двух нижегородских пенсионерок почти 3 млн рублей

Два крупных эпизода телефонного мошенничества были зафиксированы в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном главке МВД России. Первый случай произошёл в Дзержинске.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В полицию обратилась 64-летняя женщина с заявлением о хищении приличной суммы денег.

По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками компании связи и правоохранительных органов. Под предлогом необходимости так называемого «декларирования» сбережений они убедили женщину передать все свои наличные средства доверенному курьеру.

Пенсионерка, не подозревая обман, собрала 2 100 000 рублей и отдала их мужчине, который приехал к ней по указанию мошенников.

Второй случай произошёл в Арзамасе. Жертвой обмана стала местная 95-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что её дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и теперь ей грозит уголовная ответственность.

Чтобы «урегулировать вопрос», звонивший предложил передать деньги через курьера. Не подозревая подвоха, пенсионерка вынесла 1 150 000 рублей, завернутые в целлофановый пакет, и вручила их незнакомцу у подъезда своего дома.

Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личности, причастные к совершению преступлений.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам миллион рублей в коробке из-под пылесоса.