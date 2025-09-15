Аферисты выманили у двух нижегородских пенсионерок почти 3 млн рублей

Второй случай произошёл в Арзамасе. Жертвой обмана стала местная 95-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что её дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и теперь ей грозит уголовная ответственность.