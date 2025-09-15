Аферисты выманили у двух нижегородских пенсионерок почти 3 млн рублей

В полицию обратилась 64-летняя женщина с заявлением о хищении приличной суммы денег.
По словам потерпевшей, ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками компании связи и правоохранительных органов. Под предлогом необходимости так называемого «декларирования» сбережений они убедили женщину передать все свои наличные средства доверенному курьеру.
Пенсионерка, не подозревая обман, собрала 2 100 000 рублей и отдала их мужчине, который приехал к ней по указанию мошенников.
Второй случай произошёл в Арзамасе. Жертвой обмана стала местная 95-летняя женщина. Она рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что её дочь якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия и теперь ей грозит уголовная ответственность.
Чтобы «урегулировать вопрос», звонивший предложил передать деньги через курьера. Не подозревая подвоха, пенсионерка вынесла 1 150 000 рублей, завернутые в целлофановый пакет, и вручила их незнакомцу у подъезда своего дома.
Позже женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают личности, причастные к совершению преступлений.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пенсионер отдал мошенникам миллион рублей в коробке из-под пылесоса.