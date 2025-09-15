Ричмонд
Глава Следкома РФ проконтролирует расследование смерти ростовской студентки

Председатель Следственного комитета России поручил предоставить детальный доклад о результатах проверки по факту смерти 19-летней студентки из Ростовской области.

Решение принято после телесюжета, где высказывались предположения о возможной причастности к гибели девушки её знакомого, которого она опасалась перед смертью. Следственное управление СК по Ростовской области проводит процессуальную проверку по данному факту.

Ранее в ходе доследственной проверки криминальная версия смерти не подтвердилась, однако новые обстоятельства требуют дополнительного изучения.

Глава ведомства потребовал от руководителя регионального следственного управления А. Г. Хуаде представить полную информацию о принятых процессуальных решениях и доводах, прозвучавших в телевизионном сюжете.