Глава Следкома РФ проконтролирует расследование смерти ростовской студентки

Решение принято после телесюжета, где высказывались предположения о возможной причастности к гибели девушки её знакомого, которого она опасалась перед смертью. Следственное управление СК по Ростовской области проводит процессуальную проверку по данному факту.
Ранее в ходе доследственной проверки криминальная версия смерти не подтвердилась, однако новые обстоятельства требуют дополнительного изучения.
Глава ведомства потребовал от руководителя регионального следственного управления А. Г. Хуаде представить полную информацию о принятых процессуальных решениях и доводах, прозвучавших в телевизионном сюжете.