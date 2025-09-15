СК: число пострадавших от взрыва в Ангарске выросло до пяти человек

Число пострадавших от взрыва в пятиэтажке в Ангарске выросло до пяти человек. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Ситникову А. В. доложить о ходе расследования уголовного дела по взрыву газа в Ангарске.
«По предварительной версии следствия причиной инциндендента стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования в одной из квартир жилого дома. Имеются сведения о пяти пострадавших, в том числе одном погибшем в результате несчастного случая», — рассказал руководитель СУ СК России по Иркутской области Анатолий Ситников.
СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).