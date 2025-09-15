Ричмонд
Бывшего почтальона будут судить за кражу посылок в Хабаровске

Парень подменял дорогую технику на бутылки с водой и сладости.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Бывший почтальон обвиняется в серии хищений, связанных с посылками. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

По данным прокуратуры Железнодорожного района, молодой человек устроился в отделение «Почты России» в ноябре 2024 года. Оклад показался ему слишком низким, и он решил заработать другим способом.

Парень оформлял заказы в интернет-магазинах на дорогостоящую технику, указывая адресом доставки именно то почтовое отделение, где работал. Получив посылки, он вскрывал их и менял содержимое на более дешевые вещи — бутылки с водой, конфеты и другие мелочи. После этого отправления возвращались в магазин якобы как неподходящие.

«С декабря 2024 года по июль 2025-го молодой человек успел похитить содержимое 20 посылок. Общая сумма ущерба превысила 1,6 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Уголовное дело передано в Железнодорожный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.