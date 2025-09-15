Бывшего почтальона будут судить за кражу посылок в Хабаровске

Парень оформлял заказы в интернет-магазинах на дорогостоящую технику, указывая адресом доставки именно то почтовое отделение, где работал. Получив посылки, он вскрывал их и менял содержимое на более дешевые вещи — бутылки с водой, конфеты и другие мелочи. После этого отправления возвращались в магазин якобы как неподходящие.