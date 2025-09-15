Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нескольких районах Башкирии могут объявить ЧС из-за непогоды

В отдельных районах Башкирии хотят ввести режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

На заседании в правительстве Башкирии обсуждали возможность введения режима чрезвычайной ситуации в некоторых муниципалитетах. Как сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, с 8 августа по 8 сентября в регионе наблюдались неблагоприятные погодные условия, которые привели к переувлажнению грунта.

В связи с этим уже подготовлен проект документа о введении ЧС на отдельных территориях.

Вице-премьер отметил, что уборочные работы приходится вести в сложных метеорологических условиях. На сегодняшний день обмолочено больше 960 тысяч гектаров, что соответствует 46% от запланированного объема.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.