В нескольких районах Башкирии могут объявить ЧС из-за непогоды

На заседании в правительстве Башкирии обсуждали возможность введения режима чрезвычайной ситуации в некоторых муниципалитетах. Как сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, с 8 августа по 8 сентября в регионе наблюдались неблагоприятные погодные условия, которые привели к переувлажнению грунта.
В связи с этим уже подготовлен проект документа о введении ЧС на отдельных территориях.
Вице-премьер отметил, что уборочные работы приходится вести в сложных метеорологических условиях. На сегодняшний день обмолочено больше 960 тысяч гектаров, что соответствует 46% от запланированного объема.
