Появилось видео с последствиями хлопка газа в Ангарске

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в 12 микрорайоне на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 79 человек. В результате взрыва газа пострадали три человека и один погиб. О ходе расследования уголовного дела доложат председателю СК России.