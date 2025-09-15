Ричмонд
Появилось видео с последствиями хлопка газа в Ангарске

Глава СК России затребовал доклад о расследовании уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Руководитель следственного комитета по Иркутской области Анатолий Ситников прибыл на место происшествия в Ангарске, где произошел хлопок газа. Как сообщили КП-Иркутск в ведомстве, по предварительной версии, причиной стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования.

— Следователи завели уголовное дело по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — уточнили в СУ СКР по Иркутской области.

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в 12 микрорайоне на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 79 человек. В результате взрыва газа пострадали три человека и один погиб. О ходе расследования уголовного дела доложат председателю СК России.

Также КП-Иркутск рассказала, что жительница Ангарска, где произошел хлопок, рассказала о происшествии.