Появилось видео с последствиями хлопка газа в Ангарске

Руководитель следственного комитета по Иркутской области Анатолий Ситников прибыл на место происшествия в Ангарске, где произошел хлопок газа. Как сообщили КП-Иркутск в ведомстве, по предварительной версии, причиной стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования.
— Следователи завели уголовное дело по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — уточнили в СУ СКР по Иркутской области.
Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в 12 микрорайоне на втором этаже. Из здания самостоятельно эвакуировались 79 человек. В результате взрыва газа пострадали три человека и один погиб. О ходе расследования уголовного дела доложат председателю СК России.
Также КП-Иркутск рассказала, что жительница Ангарска, где произошел хлопок, рассказала о происшествии.