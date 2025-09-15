Опасные гости. Пять медведей вышли к людям в Иркутской области за три дня

Только за последние три дня косолапые пять раз выходили к людям в Приангарье. Причём захаживали хищники не в отдалённые посёлки посреди тайги, а в Братске, Усть-Илимске. Насколько такие визиты опасны и почему в них виноват человек? Подробности в материале irk.aif.ru.
Вторглись в мир тайги.
Несмотря на осеннее похолодание, медведи в Иркутской области продолжают оставаться активными — только за последние три дня полицейским сообщили о 5 случаях выхода косолапых к людям.
В Братском районе косолапый напал на гусей и скрылся в лесу. В Усть-Илимском районе медведей видели в нескольких населённых пунктах: один выходил к местному предприятию, другой утащил собаку с приусадебного участка. Ещё два случая встречи с хищниками зафиксированы в Усть-Илимске: зверя видели на улице Верхняя и в 10-м микрорайоне.
На Байкале медведь задрал двух собак в селе Тырган Ольхонского района — из-за его появления вблизи населённого пункта закрыли два туристических маршрута в Прибайкальском нацпарке.
«Случаи выходов медведей к людям — это проблема не только Иркутской области, но и других регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока, — говорит руководитель службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, главный государственный охотничий инспектор Иркутской области, Валентин Бороденко. — Причём проблема появилась не сегодня и не вчера. Я считаю, что это отголоски 90х, когда в регионе были расформированы крупные промышленные охотпредприятия, которые занимались пушным промыслом и регулировали численность хищников. Постоянная работа штатных охотников с собаками в лесу вселяла в медведей страх перед человеком. А за 30−35 лет отсутствия такой системы выросло новое поколение хищников, утративших осторожность и считающих лес исключительно своей территорией».
Также на активность медведей и их выходы к людям влияет и возросшая антропогенная нагрузка. На месте, где вчера была тайга, вырастают нефтегазовые месторождения и линии электропередач, прокладываются дороги. По сути, человек сам вторгается в места обитания хозяина тайги.
«То, что медведи выходят непосредственно к населённым пунктам, это вина людей, — подчёркивает Валентин Бороденко. — У границ посёлков и городов появляются стихийные свалки, на которые выбрасывают в том числе испорченные продукты — например, рыбу. Эти запахи и привлекают медведя, который может почувствовать их за несколько десятков километров. А в вахтовых посёлках свалки с остатками пищи образуются у столовых».
Спасают от людей.
Исполняющая обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов об охране природы Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Алёна Белозерцева отметила, что мишек влечёт именно к человеческой пище: мы используем вкусовые добавки — и однажды попробовавший такую еду мишка уже не будет интересоваться своим привычным лесным кормом.
«Бывают случаи, когда диких зверей подкармливают туристы, будучи уверенными, что делают доброе дело, — говорит специалист. — Однако на самом деле хищники лишь отвыкают тратить усилия для поисков пропитания. Люди тем самым вмешиваются в естественный природный баланс и нарушают его — а заодно и формируют у животного неправильные привычки. Они начинают сами выходить к дорогам и городам — их даже перестаёт пугать шум. Показателен пример, когда этим летом зоологи спасали лису с острова Огой на Ольхоне. По сути, они спасали не людей от зверя, а наоборот, зверя от людей. Потому что зимой, когда на острове нет сердобольных туристов с пирожками, она бы просто умерла от голода».
Советник отдела управления в области охоты и регулирования использования животного мира Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Михаил Черемных отмечает: помимо изменений, связанных с деятельностью человека, на активность медведей влияет ещё и изменение климата.
«Мы привыкли, что 14 октября — Покров-день, выпадает первый снег, и медведь залегает в спячку до весны, — говорит Михаил Черемных. — Однако в последние годы погода так изменилась, что в эти дни может стоять и плюсовая температура. И во время, когда медведь, по сути, должен уже спать в берлоге, он продолжает нагуливать жир. Смещения в циклах сна и пробуждения могут стоить ему жизни. Он может проснуться раньше и выйти в лес в мороз — а он ведь к этому совершенно не приспособлен. Поэтому становится лёгкой добычей для волков. А, если осень оказалась небогата на ягоды, грибы и коренья, инстинкт тянет его к лёгкой пище, которую он как раз и добывает у человека».
Не смотреть в глаза.
Встречи грибников и ягодников с медведями главный региональный охотинспектор не считает удивительными. Всё-таки тайга — это его среда обитания, и странно удивляться, что посреди леса вдруг появился хищник. Однако далеко не каждый медведь решит выбрать человека в качестве жертвы и захочет напасть. Скорее всего, он его попросту не заинтересует.
Но всё же важно знать, как правильно вести себя при возможной встрече с хищником. Если он проявит агрессию, убежать не получится: зверь развивает скорость до 60 километров в час. Даже подготовленный спортсмен далеко не уйдёт.
«Главное — проявлять спокойствие: не нужно кричать и паниковать — в противном случае медведь может увидеть в вас угрозу и проявить защитный инстинкт, — говорит эксперт. — Не стоит приближаться к медвежатам — скорее всего, поблизости есть их мать, которая бросится на их защиту».
Михаил Черемных подчёркивает: если вы встретились с медведем, нужно попытаться осторожно и медленно выйти из его поля зрения. Но поворачиваться к нему спиной нельзя — в противном случае он увидит в человеке жертву.
«Многие считают, что нужно начать громко шуметь, бить в железную кастрюлю, однако так делать не стоит, — говорит специалист. — В глаза хищнику смотреть категорически запрещено, он может воспринять это как вызов. Нужно вести себя спокойно, потихоньку говорить с ним, чтобы он увидел в вас именно человека: несмотря на то что в физическом плане он нас превосходит в несколько раз, всё же на генетическом уровне зверь чувствует опасность, исходящую от людей».