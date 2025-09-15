Опасные гости. Пять медведей вышли к людям в Иркутской области за три дня

«Мы привыкли, что 14 октября — Покров-день, выпадает первый снег, и медведь залегает в спячку до весны, — говорит Михаил Черемных. — Однако в последние годы погода так изменилась, что в эти дни может стоять и плюсовая температура. И во время, когда медведь, по сути, должен уже спать в берлоге, он продолжает нагуливать жир. Смещения в циклах сна и пробуждения могут стоить ему жизни. Он может проснуться раньше и выйти в лес в мороз — а он ведь к этому совершенно не приспособлен. Поэтому становится лёгкой добычей для волков. А, если осень оказалась небогата на ягоды, грибы и коренья, инстинкт тянет его к лёгкой пище, которую он как раз и добывает у человека».